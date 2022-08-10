Серпень, 10 в 17:58

Вибухи на російській авіабазі в окупованому Криму були справою рук українських спецпризначенців.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на представника українського уряду.

Український чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права публічно висловлюватися з цього питання, не розкрив подробиць того, як було здійснено напад у вівторок.

Зараз дивляться

– У будь-якому випадку цей напад знаменує собою різке загострення майже шестимісячної війни, демонструючи здатність українських сил завдавати ударів далі за російськими лініями, ніж вважалося раніше, – пише WP.

Газета уточнює, що Сили спеціальних операцій України беруть участь у кампанії щодо проникнення на контрольовану Росією територію та координують свої дії з місцевими жителями на місцях для скоєння атак. Видання зазначає, що партизанська діяльність особливо поширена в окупованій південній Херсонській області на північ від Криму.

Washington Post із посиланням на американського чиновника, який також говорив на умовах анонімності, пише, що американська зброя не використовувалася в атаці у вівторок у Криму.

Раніше американська газета New York Times з посиланням на неназваного українського військового чиновника повідомляла, що удари по російській авіабазі в Криму було завдано зброєю “виключно українського виробництва”.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи вразили авіабазу Саки, розташовану в прибережному районі, який росіяни вважають настільки безпечним, що на відеозаписах видно, як перелякані відвідувачі пляжу на найближчому курорті намагаються сховатися.

У заяві українських ВПС йдеться, що дев’ять російських військових літаків було знищено на базі, яка, за словами влади, використовувалася Росією для завдання ракетних ударів по території, яку контролює Україна.

Офіційно Київ відмовився підтвердити чи спростувати свою причетність до нападу.

Фото: GirkinGirkin