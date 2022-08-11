Август, 11 в 17:23

Украина сейчас стремится стабилизировать многокилометровую линию фронта и подготовить контрнаступление для освобождения территорий, захваченных войсками РФ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на международной донорской конференции по поддержке нашего государства, которая 11 августа проходит в Копенгагене (Дания).

Министр отметил, что цель Украины в развязанной РФ войне остается неизменной: восстановление территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах.

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– Для этого нам нужно остановить врага, стабилизировать линию фронта, протяженность которой составляет более 2 500 км (или 1 500 миль), и активные боевые действия происходят на фронте протяженностью в 1 300 км. А также подготовить контрнаступательную операцию, — подчеркнул Резников.

Министр уточнил, что для достижения этой цели Вооруженные силы Украины должны иметь “несколько приоритетных групп способностей” (т.е. вооружения, военной техники и т.п.). Речь идет о вооружении:

для ограничения и блокировки доступа и маневров врага в северо-западной части Черного моря;

для обеспечения воздушной обороны крупных городов Украины и объектов критической инфраструктуры;

для защиты границы с Беларусью;

и непосредственно для стабилизации линии фронта и создания условий для контрнаступления.

Резников подчеркнул, что Россия – это государство-террорист, не уважающее правила, права человека, но при этом имеющее огромные военные ресурсы и не считающееся с потерями на поле боя.

– Она совершает массовые убийства военнопленных и гражданских. Она использует дезинформацию, миграцию, зерно, энергетику и ядерную энергию как оружие. Ее тактика представляет угрозу всем нам. РФ хочет навязать всем свое видение мирового порядка, базирующееся не на верховенстве права и прав человека, а на жестокой силе, — рассказал глава Минобороны.

Он выразил мнение, что мировое сообщество все больше понимает, что слова РФ и достигнутые с агрессором договоренности “не стоят бумаги, на которой они написаны”. В связи с этим Резников призвал к совместному и скоординированному сопротивлению агрессии РФ.

Министр также рассказал, что уже оказанная военная помощь позволила ВСУ уничтожать врага на суше, в воздухе и на море. В частности, украинские воины уже уничтожили большое количество элитных российских войск (десантных, морских и спецопераций).

– Есть одно, что объединяет российские города Мурманск, Калининград и Псков – их кладбища стремительно растут, – сообщил Резников.

Подытоживая выступление, министр заявил, что совместные действия Украины и международных партнеров помогут сделать Европу безопасной. А для этого нужно, чтобы ВСУ получили все необходимое оружие как можно скорее.

Недавно в разведке Великобритании сообщили, что полномасштабная война в Украине входит в новую фазу, во время которой самые тяжелые бои будут происходить на Юге.

Источник: Минобороны Дании