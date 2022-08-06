Август, 06 в 10:00

Полномасштабная война на территории Украины входит в новую фазу, во время которой самые тяжелые бои будут происходить на юге нашего государства.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– Война России против Украины вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, которая простирается на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр, — подчеркивается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 August 2022 Сейчас смотрят Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ipwkuIN1lV ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 6, 2022

В разведке уточнили, что РФ продолжает перемещать длинные колонны военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения с украинского Донбасса на юго-запад нашего государства.

Кроме того, есть данные о перемещении вооружения из временно захваченных рашистами городов Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а также с материковой части России через Керченский мост в оккупированный Крым.

– Российские силы почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению, – заявили в разведке.

В оккупированный Крым были переброшены батальонно-тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1 000 человек. В разведке отмечают, что они “почти наверняка” будут использоваться для усиления российских войск в Херсонской области. В частности, одна из батальонных групп прибыла в Крым 2 августа.

В настоящее время происходит передислокация БТГ из Восточного военного округа РФ.

– Скорее всего, в ближайшие дни их отправят в Херсонскую область, — считают в разведке.

В то же время украинская армия сейчас сосредотачивает свои усилия на ударах по мостам, складам боеприпасов и железнодорожному сообщению в южных областях Украины. Указанные цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, соединяющую Херсон с Крымом.

Тем самым Вооруженные силы Украины хотят нарушить и заблокировать логистические пути обеспечения войск РФ. Удары по складам, мостам и железнодорожным узлам не позволят оккупантам пополнять свои запасы.

Согласно информации аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ВСУ, вероятно, начинают перехватывать стратегическую инициативу в войне и заставляют россиян перераспределять силы в ответ на украинское контрнаступление.

Источник: Минобороны Великобритании