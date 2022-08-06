Война в Украине входит в новую фазу, самые тяжелые бои переместятся на Юг – разведка Британии
Полномасштабная война на территории Украины входит в новую фазу, во время которой самые тяжелые бои будут происходить на юге нашего государства.
Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
– Война России против Украины вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, которая простирается на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр, — подчеркивается в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 August 2022Сейчас смотрят
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 6, 2022
В разведке уточнили, что РФ продолжает перемещать длинные колонны военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения с украинского Донбасса на юго-запад нашего государства.
Кроме того, есть данные о перемещении вооружения из временно захваченных рашистами городов Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а также с материковой части России через Керченский мост в оккупированный Крым.
– Российские силы почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению, – заявили в разведке.
В оккупированный Крым были переброшены батальонно-тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1 000 человек. В разведке отмечают, что они “почти наверняка” будут использоваться для усиления российских войск в Херсонской области. В частности, одна из батальонных групп прибыла в Крым 2 августа.
В настоящее время происходит передислокация БТГ из Восточного военного округа РФ.
– Скорее всего, в ближайшие дни их отправят в Херсонскую область, — считают в разведке.
В то же время украинская армия сейчас сосредотачивает свои усилия на ударах по мостам, складам боеприпасов и железнодорожному сообщению в южных областях Украины. Указанные цели включают стратегически важную железнодорожную ветку, соединяющую Херсон с Крымом.
Тем самым Вооруженные силы Украины хотят нарушить и заблокировать логистические пути обеспечения войск РФ. Удары по складам, мостам и железнодорожным узлам не позволят оккупантам пополнять свои запасы.
Согласно информации аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ВСУ, вероятно, начинают перехватывать стратегическую инициативу в войне и заставляют россиян перераспределять силы в ответ на украинское контрнаступление.
Источник: Минобороны Великобритании