Полномасштабная война на территории Украины входит в новую фазу, во время которой самые тяжелые бои будут происходить на юге нашего государства.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 August 2022

Сейчас смотрят

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ipwkuIN1lV

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cyB1fVrATh

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 6, 2022