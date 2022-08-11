Серпень, 11 в 17:23

Україна зараз прагне стабілізувати багатокілометрову лінію фронту та підготувати контрнаступ для звільнення територій, захоплених військами РФ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на міжнародній донорській конференції з підтримки нашої держави, яка 11 серпня проходить у Копенгагені (Данія).

Міністр зазначив, що мета України в розв’язаній РФ війні залишається незмінною: відновлення територіальної цілісності та суверенітету в міжнародно визнаних кордонах.

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– Для цього нам потрібно зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту, протяжність якої становить понад 2 500 км (або 1 500 миль), і активні бойові дії проходять на фронті протяжністю у 1 300 км. А також підготувати контрнаступальну операцію, – наголосив Резніков.

Міністр уточнив, що для досягнення цієї мети Збройні сили України повинні мати “кілька пріоритетних груп спроможностей” (тобто озброєння, військової техніки тощо). Йдеться про озброєння:

для обмеження та блокування доступу і маневрів ворога в північно-західній частині Чорного моря;

для забезпечення повітряної оборони великих міст України та об’єктів критичної інфраструктури;

для захисту кордону з Білоруссю;

і безпосередньо для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступу.

Резніков наголосив, що Росія – це держава-терорист, яка не поважає правила, права людини, але при цьому має величезні військові ресурси та не рахується з втратами на полі бою.

– Вона здійснює масові вбивства військовополонених та цивільних. Вона використовує дезінформацію, міграцію, зерно, енергетику та ядерну енергію як зброю. Її тактика становить загрозу для усіх нас. РФ хоче нав’язати всім своє бачення світового порядку, який базується не на верховенстві права і прав людини, а на жорстокій силі, – розповів очільник Міноборони.

Він висловив думку, що світова спільнота все більше розуміє, що слова РФ і досягнуті з агресором домовленості “не варті паперу, на якому вони написані”. У зв’язку з цим Резніков закликав до спільного та скоординованого опору агресії РФ.

Міністр також розповів, що вже надана військова допомога дозволила ЗСУ нищити ворога на суші, в повітрі та на морі. Зокрема, українські воїни вже знищили велику кількість елітних російських військ (десантних, морських та сил спецоперацій).

– Є одне, що об’єднує російська міста Мурманськ, Калінінград та Псков – їх кладовища стрімко зростають, – повідомив Резніков.

Підсумовуючи виступ, міністр заявив, що спільні дії України та міжнародних партнерів допоможуть зробити Європу безпечною. А для цього потрібно, щоб ЗСУ отримали всю необхідну зброю якомога швидше.

Нещодавно в розвідці Великої Британії поінформували, що повномасштабна війна в Україні входить у нову фазу, під час якої найтяжчі бої відбуватимуться на Півдні.

Джерело: Міноборони Данії