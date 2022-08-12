Серпень, 12 в 17:15

Ключова мета України в розв’язаній РФ повномасштабній війні – це звільнення всіх окупованих територій у міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі данської телерадіокомпанії DR.

– Наша головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України в межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком і Кримом, – заявив він.

Коментуючи можливість “компромісів” із РФ, Резніков пояснив, що для початку російські окупанти повинні залишити територію України. Він також нагадав, що агресору доведеться заплатити репарації за руйнування та вбивства.

Зараз дивляться

– Ми хочемо виграти цю війну та звільнити всі наші території. Компроміс можливий, лише коли росіяни виведуть війська з території України, і ми обговорюватимемо питання майбутнього сусідства між Україною та РФ (після звільнення територій, – Ред.). Вони повинні будуть заплатити репарації за всі зруйновані міста, інфраструктуру. Вони повинні будуть заплатити за всіх убитих українців – мирних та військових – за вбивства, зґвалтування, мародерство, за всі звірства, – заявив Резніков.

Після цього в очільника Міноборони запитали, чи існує опція певного “територіального компромісу” з РФ.

– Територіальний компроміс для України – це міжнародно визнані українські кордони станом на 1991 рік, – наголосив Резніков у відповідь.

Він додав, що наша держава повинна чітко розуміти архітектуру своєї безпеки на роки вперед, оскільки обіцянки РФ не варті паперу, на якому вони записані.

Міністр також заявив, що Україна ніколи не анонсувала, за яким конкретно напрямком українські Збройні сили підуть у контрнаступ для звільнення територій. Резніков уточнив, що це повинен вирішувати Генеральний штаб ЗСУ.

Для початку ж Україні потрібно стабілізувати фронт. Наразі його загальна протяжність становить близько 2 500 км (йдеться про лінію фронту з РФ, Білоруссю та тимчасово окупованими українськими територіями). На 1 300 км фронту відбуваються активні бойові дії.

– Я кажу про те, що прибережна зона України наразі є дуже важливою. Втім, це не є першим етапом. Перший етап – стабілізація лінії фронту, а вже після цього наш Генштаб вирішить, який шлях є кращим задля проведення контрнаступу, – зазначив Резніков.

Він висловив упевненість, що повномасштабна війна завершиться перемогою України та держав-союзників.

– Все відбуватиметься поступово, крок за кроком: так само, як ми звільняли Київську, Чернігівську, Сумську області, острів Зміїний. Ми це робитимемо й надалі – так, як робили до того, – додав міністр.

Джерело: DR Denmark