Август, 13 в 17:00

Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Всего же контрактом предусмотрены поставки восьми гаубиц.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Словакии Ярослав Надь.

– Словакия помогает защитить жизни невинных украинцев! Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских Вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров, — подчеркнул он.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 ???????? Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. ???????????????????? #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v Сейчас смотрят — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

То, что гаубицы уже в Украине, подтвердил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– САУ Zuzana 2 доехали в Украину. 155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором, – отметил он в своем Telegram.

О том, что Украина может получить САУ Zuzana 2, стало известно в конце мая. Тогда министр обороны Ярослав Надь рассказывал, что воины ВСУ проходят обучение на таком типе артиллерийских установок.

Передачу САУ подтвердила 31 мая президент Словакии Зузана Чапутова, выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Впоследствии стало известно, что речь идет о поставке 8 гаубиц Zuzana 2.

Словацкие СМИ также сообщают, что Братислава может передать Украине истребители МиГ-29 уже в сентябре. На местном телевидении заявили, что в следующем месяце Словакия прекратит использование МиГ-29 и передаст их нашему государству.

BREAKING: Slovakia has announced that they will ground their MiG-29 fighter jets next month and donate them to Ukraine. ???????????????? pic.twitter.com/6tRJvVk4ca — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2022

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2, находящаяся на вооружении армии Словакии, является модификацией САУ Dana. САУ Zuzana 2 построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Гаубица оснащена 155-мм стволом с максимальной дальностью стрельбы 41 км. Экипаж САУ состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки Zuzana 2 позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Фото: Ярослав Надь/Twitter