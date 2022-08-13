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Факты / Украина

Словакия передала для ВСУ первые четыре гаубицы Zuzana

Юлия Соколова, редактор ленты
Словакия передала для ВСУ первые четыре гаубицы Zuzana

Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Всего же контрактом предусмотрены поставки восьми гаубиц.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр обороны Словакии Ярослав Надь.

– Словакия помогает защитить жизни невинных украинцев! Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских Вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров, — подчеркнул он.

То, что гаубицы уже в Украине, подтвердил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– САУ Zuzana 2 доехали в Украину. 155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором, – отметил он в своем Telegram.

О том, что Украина может получить САУ Zuzana 2, стало известно в конце мая. Тогда министр обороны Ярослав Надь рассказывал, что воины ВСУ проходят обучение на таком типе артиллерийских установок.

Передачу САУ подтвердила 31 мая президент Словакии Зузана Чапутова, выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Впоследствии стало известно, что речь идет о поставке 8 гаубиц Zuzana 2.

Словацкие СМИ также сообщают, что Братислава может передать Украине истребители МиГ-29 уже в сентябре. На местном телевидении заявили, что в следующем месяце Словакия прекратит использование МиГ-29 и передаст их нашему государству.

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2, находящаяся на вооружении армии Словакии, является модификацией САУ Dana. САУ Zuzana 2 построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Гаубица оснащена 155-мм стволом с максимальной дальностью стрельбы 41 км. Экипаж САУ состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки Zuzana 2 позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

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Фото: Ярослав Надь/Twitter

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