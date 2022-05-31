Май, 31 в 16:08

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна намерена продлить поставки оружия в Украину и вскоре предоставит гаубицы Zuzana.

Об этом лидер Словакии заявила во время выступления в Верховной Раде Украины, о чем сообщил нардеп от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

Во время выступления Чапутова сравнила Владимира Путина с Адольфом Гитлером и заявила, что Украина героически защищает Европу от России.

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Она подтвердила поддержку Словакией вступления Украины в ЕС как можно быстрее, и отметила, что Словакия позаботится о женщинах и детях из Украины, которые были вынуждены покинуть дом.

Пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 31 мая, началось с выступления президента Словакии Чапутовой.

Факты ICTV рассказывали о самоходной артиллерийской установке (САУ) Zuzana 2, находящейся на вооружении ВС Словацкой Республики. Если ВСУ получит эти САУ, то украинские воины смогут вести огонь более высокоточными боеприпасами (отклонения от цели всего 1-2 метра).

Источник: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко