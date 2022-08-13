Серпень, 13 в 17:00

Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Всього ж контрактом передбачено постачання восьми гаубиць.

Про це поінформував в своєму Twitter-акаунті міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

– Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Радий підтвердити, що перші чотири словацькі гаубиці Zuzana знаходяться в руках українських Збройних сил й готові до розгортання для захисту від російських агресорів, – наголосив він.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 ???????? Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. ???????????????????? #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v Зараз дивляться — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

Те, що гаубиці вже в Україні, підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– САУ Zuzana 2 доїхали до України. 155-мм калібр для очистки території України від нечисті з триколором, – зазначив він у своєму Telegram.

Про те, що Україна може отримати САУ Zuzana 2, стало відомо наприкінці травня. Тоді міністр оборони Ярослав Надь розповідав, що воїни ЗСУ проходять навчання на такому типі артилерійських установок.

Передачу САУ підтвердила 31 травня президент Словаччини Зузана Чапутова, виступаючи з трибуни Верховної Ради України. Згодом стало відомо, що йдеться про поставку 8 гаубиць Zuzana 2.

Словацькі ЗМІ також інформують, що Братислава може передати Україні винищувачі МіГ-29 вже у вересні. На місцевому телебаченні заявили, що наступного місяця Словаччина припинить використання МіГ-29 і передасть їх нашій державі.

BREAKING: Slovakia has announced that they will ground their MiG-29 fighter jets next month and donate them to Ukraine. ???????????????? pic.twitter.com/6tRJvVk4ca — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2022

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2, що перебуває на озброєнні армії Словаччини, є модифікацією САУ Dana. САУ Zuzana 2 побудована на колісному шасі TATRA 8×8.

Гаубиця оснащена 155-мм стволом з максимальною дальністю стрільби 41 км. Екіпаж САУ складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання Zuzana 2 дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Фото: Ярослав Надь/Twitter