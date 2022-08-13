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Факти / Україна

Словаччина передала для ЗСУ перші чотири гаубиці Zuzana

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Словаччина передала для ЗСУ перші чотири гаубиці Zuzana

Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Всього ж контрактом передбачено постачання восьми гаубиць.

Про це поінформував в своєму Twitter-акаунті міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

– Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Радий підтвердити, що перші чотири словацькі гаубиці Zuzana знаходяться в руках українських Збройних сил й готові до розгортання для захисту від російських агресорів, – наголосив він.

Те, що гаубиці вже в Україні, підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– САУ Zuzana 2 доїхали до України. 155-мм калібр для очистки території України від нечисті з триколором, – зазначив він у своєму Telegram.

Про те, що Україна може отримати САУ Zuzana 2, стало відомо наприкінці травня. Тоді міністр оборони Ярослав Надь розповідав, що воїни ЗСУ проходять навчання на такому типі артилерійських установок.

Передачу САУ підтвердила 31 травня президент Словаччини Зузана Чапутова, виступаючи з трибуни Верховної Ради України. Згодом стало відомо, що йдеться про поставку 8 гаубиць Zuzana 2.

Словацькі ЗМІ також інформують, що Братислава може передати Україні винищувачі МіГ-29 вже у вересні. На місцевому телебаченні заявили, що наступного місяця Словаччина припинить використання МіГ-29 і передасть їх нашій державі.

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2, що перебуває на озброєнні армії Словаччини, є модифікацією САУ Dana. САУ Zuzana 2 побудована на колісному шасі TATRA 8×8.

Гаубиця оснащена 155-мм стволом з максимальною дальністю стрільби 41 км. Екіпаж САУ складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання Zuzana 2 дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

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Фото: Ярослав Надь/Twitter

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