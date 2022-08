Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Всього ж контрактом передбачено постачання восьми гаубиць.

Про це поінформував в своєму Twitter-акаунті міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 ???????? Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. ???????????????????? #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v

— Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022