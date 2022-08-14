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Факты / Украина

РФ штурмует Пески ради безопасности на трассе M04 – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ штурмует Пески ради безопасности на трассе M04 – британская разведка

Штурмом района поселка Пески, что вблизи Донецкого аэропорта, армия России стремится добиться безопасности на трассе M04, что является главным подъездом к Донецку с запада.

Піски Донецької області

Об этом 14 августа в своей ежедневной сводке сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

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К боям на этой территории Донбасса, которая с 2014 года находится на линии разграничения, РФ привлекает в основном боевиков из так называемой ДНР.

За прошедшие сутки российским захватчиками пришлось отступить после провального штурма в сторону Красногоровки и Песков на Авдеевском направлении.

В оборонном ведомстве добавляют: пока оккупационные силы пытались идти штурмом севернее Донецка, остальные подразделения, очевидно, переориентировались для усиления Юга Украины.

ISW

Напомним, что аналитики Института изучения войны предположили, что атаками в районе Северска и наступлением в сторону Бахмута российские военные стремятся сместить тактическое и риторическое внимание с Юга, чтобы ослабить давление на свои силы вдоль южной оси.

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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