Август, 14 в 7:52

За прошедшие сутки украинские защитники неоднократно заставляли российских оккупантов бежать после неудачных штурмов и разведок боем.

Так, россияне с потерями отошли после разведки боем в районе населенного пункта Питомник на Харьковском направлении.

– Отбили бессмысленный штурм армии РФ украинские военные на Славянском направлении, где оккупанты пытались прорвать оборону наших подразделений в районе Долины, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Бежали россияне и после попытки разведки боем в районе Серебрянки на Краматорском направлении.

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Не смогли российские захватчики штурмовыми действиями улучшить тактическое положение недалеко от Спорного. Продолжаются бои в районе Ивано-Дарьевки.

Пришлось бежать российским войскам и после разведки боем вблизи Соледара на Бахмутском направлении.

Неудачным для россиян было наступление в районе Зайцево. Не добившись успеха, армия РФ отошла. Бои на этом направлении продолжаются.

Отступили российские захватчики и после провального штурма в сторону Красногоровки и Песков на Авдеевском направлении.

Идут бои в районе Первомайского.

Огневым поражением украинские военные заставили оккупантов отойти после разведки боем в районе Пречистовки на Новопавловском и Запорожском направлениях.

14 августа оккупационные войска идут в наступление в районе Павловки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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