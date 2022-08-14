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Факты / Украина

ВСУ заставили оккупантов бежать после штурмов в сторону Песков и Красногоровки

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ заставили оккупантов бежать после штурмов в сторону Песков и Красногоровки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники неоднократно заставляли российских оккупантов бежать после неудачных штурмов и разведок боем.

Так, россияне с потерями отошли после разведки боем в районе населенного пункта Питомник на Харьковском направлении.

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– Отбили бессмысленный штурм армии РФ украинские военные на Славянском направлении, где оккупанты пытались прорвать оборону наших подразделений в районе Долины, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Бежали россияне и после попытки разведки боем в районе Серебрянки на Краматорском направлении.

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Не смогли российские захватчики штурмовыми действиями улучшить тактическое положение недалеко от Спорного. Продолжаются бои в районе Ивано-Дарьевки.

Пришлось бежать российским войскам и после разведки боем вблизи Соледара на Бахмутском направлении.

Неудачным для россиян было наступление в районе Зайцево. Не добившись успеха, армия РФ отошла. Бои на этом направлении продолжаются.

Отступили российские захватчики и после провального штурма в сторону Красногоровки и Песков на Авдеевском направлении.

Идут бои в районе Первомайского.

ISW

Огневым поражением украинские военные заставили оккупантов отойти после разведки боем в районе Пречистовки на Новопавловском и Запорожском направлениях.

14 августа оккупационные войска идут в наступление в районе Павловки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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