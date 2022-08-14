РФ штурмує Піски заради безпеки на трасі M04 – британська розвідка
Штурмом району селища Піски, що поблизу Донецького аеропорту, армія Росії прагне домогтись безпеки на трасі M04, що є головним під’їздом до Донецька із заходу.
Про це 14 серпня в своєму щоденному зведенні повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
До боїв на цій території Донбасу, яка з 2014 року перебуває на лінії розмежування, РФ залучає здебільшого бойовиків із так званої ДНР.
Упродовж минулої доби російським загарбниками довелось відступили після провального штурму в бік Красногорівки та Пісків на Авдіївському напрямку.
В оборонному відомстві додають: поки окупаційні сили намагалися іти штурмом на північ від Донецька, решта підрозділів, очевидно, переорієнтовувалися задля посилення Півдня України.
Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни припустили, що атаками в районі Сіверська та наступом у бік Бахмута російські військові прагнуть змістити тактичну та риторичну увагу з Півдня, щоб послабити тиск на свої сили вздовж південної осі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence