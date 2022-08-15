Клетки собирают уже и снаружи: в ОП призвали МККК вмешаться в псевдосуд над пленными

Август, 15 в 12:36

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться в псевдосудилище боевиков над украинскими военнопленными.

— Все военнопленные, в частности, защитники Азовстали, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому “мариупольские клетки” — это официальное военное преступление России, — подчеркнул Подоляк в социальной сети Twitter.

All prisoners of war, and in particular the “Azovstal” defenders are combatants who legally defended their country. Therefore, the “Mariupol cages” – Russia’s official war crime. Time for the @ICRC and @PMaurerICRC to remember about their purpose and think about their reputation. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022 Сейчас смотрят

Он добавил, что для Красного Креста и его руководителя Питера Маурера пришла пора “наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации”.

Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что клетки для показательного судилища собирают не только внутри, но и снаружи.

— А теперь эта клетка как будто добивает его. Словно весь свободный Мариуполь они загоняют за эту стальную решетку. В принципе ничего нового. Всех, кто думал по-другому, они всегда куда-то загоняли. В ГУЛАГ, в Сибирь, в Лефортово, — пишет Цаплиенко.

Он добавил, что все прекрасное, творческое и свободное, к чему касается Россия, превращается в дерь**.

В начале августа Мариупольский городской совет сообщал, что российские захватчики хотят устроить в городе суд над украинскими защитниками. Сообщалось, что рашисты на сцене мариупольской камерной филармонии собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм.

Свой показательный спектакль – “суд” над защитниками Украины оккупанты планируют провести в сентябре.

Скриншот: Андрей Цаплиенко