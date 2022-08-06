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Факты / Украина

В филармонии Мариуполя оккупанты собирают тюремные клетки для “суда” над украинцами

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
орки готують "суд"

В Мариуполе российские захватчики хотят устроить показательный “суд” над украинскими защитниками. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram-канале.

Сообщается, что на сцене мариупольской камерной филармонии рашисты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм.

Свой показательный спектакль — “суд” над защитниками Украины оккупанты планируют провести в сентябре.

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— Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру, — заявил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Он обратился к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными.

Бойченко добавил, что сейчас необходимо сделать все, чтобы украинские защитники вернулись домой в живых и не допустить в Мариуполе второй Еленовки.

В ночь на 29 июля Россия убила находившихся в колонии украинских пленников в оккупированном поселке Еленовка. Среди убитых украинских военнопленных были бойцы полка Азов.

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Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

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