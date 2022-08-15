Клітки збирають вже й назовні: в ОП закликали МКЧХ втрутитися у псевдосуд над полоненими

Серпень, 15 в 12:36

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста втрутитися у псевдосудилище бойовиків над українськими військовополоненими.

— Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому “маріупольські клітки” — це офіційний воєнний злочин Росії, — наголосив Подоляк у соціальній мережі Twitter.

All prisoners of war, and in particular the “Azovstal” defenders are combatants who legally defended their country. Therefore, the “Mariupol cages” – Russia’s official war crime. Time for the @ICRC and @PMaurerICRC to remember about their purpose and think about their reputation. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022 Зараз дивляться

Він додав, що для Червоного Хреста та його очільника Пітера Маурера настав час “нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію”.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що клітки для показового судилища збирають не тільки всередині, а й ззовні.

— А тепер ця клітка наче добиває його. Наче весь вільний Маріуполь вони заганяють за ці сталеві ґрати. В принципі, нічого нового. Всіх, хто думав інакше, вони завжди кудись заганяли. В ГУЛАГ, в Сибір, в Лефортово, – пише Цаплієнко.

Він додав, що все прекрасне, творче та вільне, до чого торкається Росія, перетворюється на лай**.

На початку серпня Маріупольська міська рада повідомляла, що російські загарбники хочуть влаштувати у місті “суд” над українськими захисниками. Повідомлялося, що рашисти на сцені маріупольської камерної філармонії збирають тюремні клітки. Діаметр арматури – 20 мм.

Свою показову виставу – “суд” над захисниками України окупанти планують провести у вересні.

Скріншот: Андрій Цаплієнко