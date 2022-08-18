Август, 18 в 11:25

Арестованное имущество нардепа-предателя Украины Алексея Ковалева передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР), это произошло 17 августа. Речь идет об имуществе на общую стоимость более 18,5 млн грн.

Под арест попали доли нардепа-коллаборанта в уставных капиталах трех юридических лиц и его счета в банках. Речь идет, в частности, об имуществе ООО ТРК Интеррадио – украинского информационно-развлекательного телеканала 4 канал. Его владельцем является Ковалев, поэтому канал также передали в управление АРМА.

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Как известно, после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины нардеп Ковалев пошел на сотрудничество с врагом. Находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, он помогает путинским войскам. В апреле ГБР открыло уголовное производство по этим фактам.

Следствие установило, что в начале июля Ковалев занял “должность” так называемого заместителя главы в незаконно созданном оккупантами “правительстве Херсонской области”.

6 июля ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). Ковалеву грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

15 июля суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Депутата объявили в розыск.

Фракция Слуга народа, в рядах которой находился Алексей Ковалев, приостановила членство нардепа и настаивает на лишении его депутатского мандата. Для этого, прежде всего, нужно решение суда.

Фото: Алексей Ковалев