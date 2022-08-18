Серпень, 18 в 11:25

Арештоване майно нардепа-зрадника України Олексія Ковальова передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР), це сталося 17 серпня. Йдеться про майно на загальну вартість понад 18,5 млн грн.

Під арешт потрапили частки нардепа-колаборанта в статутних капіталах трьох юридичних осіб та його рахунки в банках. Йдеться, зокрема, про майно ТОВ ТРК Інтеррадіо – українського інформаційно-розважального телеканалу 4 канал. Його власником є Ковальов, а тому канал також передали в управління АРМА.

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Як відомо, після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України нардеп Ковальов пішов на співпрацю з ворогом. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, він допомагає путінським військам. У квітні ДБР відкрило кримінальне провадження за цими фактами.

Слідство встановило, що на початку липня Ковальов обійняв “посаду” так званого заступника голови в незаконно створеному окупантами “уряді Херсонської області”.

6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Ковальову загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

15 липня суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Депутата оголосили в розшук.

Фракція Слуга народу, в лавах якої перебував Олексій Ковальов, призупинила членство нардепа та наполягає на позбавленні його депутатського мандата. Для цього насамперед потрібно рішення суду.

Фото: Олексій Ковальов