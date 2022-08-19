Правительство разрешило предпринимателям выезжать за границу: кого это касается
С 1 сентября украинские предприниматели и представители бизнеса смогут выезжать за границу в краткосрочные командировки.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что в Министерстве цифровой трансформации для этого был разработан экспериментальный проект єВідрядження.
Услугой смогут воспользоваться ФЛП и юридические лица частной формы собственности, которые:
- подали налоговую отчетность;
- не имеют задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;
- средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн;
- внесли гарантированный платеж в 200 тыс. грн;
- количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала не менее 10 человек.
Выехать в рабочую поездку за границу можно на срок до 7 дней.
Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных лиц, но не больше 10 человек из компании одновременно.
В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены.
Механизм єВідрядження цифровизирован — участники будут подавать заявки и получат разрешения через Дію.