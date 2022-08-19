Правительство разрешило предпринимателям выезжать за границу: кого это касается

Август, 19 в 18:31

С 1 сентября украинские предприниматели и представители бизнеса смогут выезжать за границу в краткосрочные командировки.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что в Министерстве цифровой трансформации для этого был разработан экспериментальный проект єВідрядження.

Услугой смогут воспользоваться ФЛП и юридические лица частной формы собственности, которые:

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подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн;

внесли гарантированный платеж в 200 тыс. грн;

количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала не менее 10 человек.

Выехать в рабочую поездку за границу можно на срок до 7 дней.

Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных лиц, но не больше 10 человек из компании одновременно.

В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены.

Механизм єВідрядження цифровизирован — участники будут подавать заявки и получат разрешения через Дію.