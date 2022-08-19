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Факти / Україна

Уряд дозволив підприємцям виїжджати за кордон: кого це стосується

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Уряд дозволив підприємцям виїжджати за кордон: кого це стосується
Фото: Depositphotos

З 1 вересня українські підприємці та представники бізнесу зможуть виїжджати за кордон в короткострокові відрядження.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що у Міністерстві цифрової трансформації для цього розробили експериментальний проєкт єВідрядження.

Послугою зможуть скористатися ФОПи і юридичні особи приватної форми власності, які:

Зараз дивляться
  • подали податкову звітність;
  • не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;
  • середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тис. грн;
  • внесли гарантований платіж у 200 тис. грн;
  • кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10 осіб.

Виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів.

Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але не більше 10 людей із компанії одночасно.

У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже чинні будуть скасовані.

Механізм єВідрядження цифровізовано – учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через Дію.

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