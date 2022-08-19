Уряд дозволив підприємцям виїжджати за кордон: кого це стосується
З 1 вересня українські підприємці та представники бізнесу зможуть виїжджати за кордон в короткострокові відрядження.
Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що у Міністерстві цифрової трансформації для цього розробили експериментальний проєкт єВідрядження.
Послугою зможуть скористатися ФОПи і юридичні особи приватної форми власності, які:
- подали податкову звітність;
- не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;
- середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тис. грн;
- внесли гарантований платіж у 200 тис. грн;
- кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10 осіб.
Виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів.
Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але не більше 10 людей із компанії одночасно.
У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже чинні будуть скасовані.
Механізм єВідрядження цифровізовано – учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через Дію.