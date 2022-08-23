На Запорожье оккупанты блокируют социальные выплаты, чтобы нарастить паспортизацию

Август, 23 в 13:48

В Запорожской области российские оккупанты создают искусственный голод, блокируя выплаты пенсионерам и льготникам. Вместо этого обещают такие выплаты со стороны РФ, но в обмен на получение паспорта страны-агрессора.

Таким образом россияне пытаются нарастить темпы паспортизации на оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления.

Там отмечают, что Россия нарушает нормы международного права, поскольку обеспечение жизнедеятельности захваченных территорий – это обязанность оккупанта.

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Поэтому выдвижение требования относительно получения паспорта РФ является военным преступлением.

– Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру, – отмечают в ЦНС.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны разъяснили, что паспорта, навязываемые Россией жителям временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, даже в РФ не считаются полноценными документами.

Выдаются они по упрощенной процедуре, поэтому не дают таких же законных прав, как у россиян. То есть владелец такой бумажки не может оформить и получать социальные выплаты и пенсию.

Выдается он только для голосования на выборах РФ с избранием “правильного” кандидата.

Источники: ЦНС