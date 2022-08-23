На Запоріжжі окупанти блокують соціальні виплати, щоб наростити паспортизацію

Серпень, 23 в 13:48

У Запорізькій області російські окупанти створюють штучний голод, блокуючи виплати пенсіонерам та пільговикам. Натомість обіцяють такі виплати з боку РФ, але в обмін на отримання паспорта країни-агресора.

Таким чином росіяни намагаються наростити темпи паспортизації на окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву

Там зауважують, що Росія порушує норми міжнародного права, оскільки забезпечення життєдіяльності захоплених територій – це обов’язок окупанта.

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Тому висування вимоги щодо отримання паспорта РФ є воєнним злочином.

– Фактично росіяни створюють штучний голод, аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру, – наголошують у ЦНС.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони роз’яснили, що паспорти, які Росія нав’язує жителям тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізько областей, навіть у РФ не вважаються повноцінними документами.

Видаються вони за спрощеною процедурою, тому не дають таких же законних прав, які мають росіяни. Тобто власник такого папірця не може оформити й отримувати соціальні виплати та пенсію.

Видається він лише для голосування на виборах РФ з обранням “правильного” кандидата.

Джерело: ЦНС