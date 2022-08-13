Билет в один конец: Подоляк объяснил, почему паспортизация РФ на оккупированных территориях провальная
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему попытки России провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальные.
По его словам, причина – простая. Дело в том, что российский паспорт воспринимается в мире как максимально токсичный.
— Это метка, по которой в любой цивилизованной стране определяют потенциального носителя ценностей русского мира, а следовательно, репутационную и угрозу безопасности, — пишет Подоляк в Telegram.
В конце концов, что получает владелец российского паспорта в реальности, объяснил Подоляк, назвав пять критерий.
Первое: Абсолютно закрыты для путешествий Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония и ряд других стран. И это только начало изоляции…
Существенные трудности с получением виз и вида на жительство во многих странах. Вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины.
Второе: Отстранение от международных спортивных соревнований – невозможность представлять свою страну, использовать национальные цвета или стоять на пьедестале под ее гимн.
Третье: Блокировка счетов в зарубежных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана до Греции, Франции и Германии – каждое финансовое учреждение дважды подумает, прежде чем открыть россиянину счет и подвергнуть опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций.
Четвертый: Отказ в обслуживании. Большие сети отелей, работающих в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев паспортов РФ. Никто не хочет жить или отдыхать рядом с россиянами.
Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, жилья по крайней мере все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан России – как это происходит, например, в Великобритании.
Пятое: Конец европейского шопинга. Люксовые бренды отлично понимают риски нарушения санкций, поэтому не продают вещи россиянам, которые потом повезут их на свои болота. Если же удалось обмануть продавца – не получится пройти мимо “пограничника”. Десятки дел и конфискация приобретенных товаров – то, что уже получили неудачники, например, на границе с Финляндией.
Российский паспорт – это билет в один конец, во вселенную Оруэлла, где свобода – это рабство, а невежество – сила. Никаких прав, возможностей или перспектив. Максимальное пренебрежение и изоляция от всего прогрессивного мира.
Подоляк заключает, что ответ между выбором паспорта Украины и паспорта страны-агрессора — очевиден. Ведь украинский документ свободно открывает границы и сердца людей, дает безграничные возможности для путешествий, учебы, развития.
Ранее в ЦПД при СНБО объяснили, что паспорта, которые Россия навязывает жителям временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, даже в РФ не считаются полноценными документами. Дело в том, что эти “бумажки” издаются по упрощенной процедуре, поэтому не дают таких же законных прав, которые имеют россияне.
Источник: Михаил Подоляк