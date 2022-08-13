Август, 13 в 16:52

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему попытки России провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальные.

По его словам, причина – простая. Дело в том, что российский паспорт воспринимается в мире как максимально токсичный.

— Это метка, по которой в любой цивилизованной стране определяют потенциального носителя ценностей русского мира, а следовательно, репутационную и угрозу безопасности, — пишет Подоляк в Telegram.

В конце концов, что получает владелец российского паспорта в реальности, объяснил Подоляк, назвав пять критерий.

Сейчас смотрят

Первое: Абсолютно закрыты для путешествий Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония и ряд других стран. И это только начало изоляции…

Существенные трудности с получением виз и вида на жительство во многих странах. Вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины.

Второе: Отстранение от международных спортивных соревнований – невозможность представлять свою страну, использовать национальные цвета или стоять на пьедестале под ее гимн.

Третье: Блокировка счетов в зарубежных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана до Греции, Франции и Германии – каждое финансовое учреждение дважды подумает, прежде чем открыть россиянину счет и подвергнуть опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций.

Четвертый: Отказ в обслуживании. Большие сети отелей, работающих в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев паспортов РФ. Никто не хочет жить или отдыхать рядом с россиянами.

Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, жилья по крайней мере все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан России – как это происходит, например, в Великобритании.

Пятое: Конец европейского шопинга. Люксовые бренды отлично понимают риски нарушения санкций, поэтому не продают вещи россиянам, которые потом повезут их на свои болота. Если же удалось обмануть продавца – не получится пройти мимо “пограничника”. Десятки дел и конфискация приобретенных товаров – то, что уже получили неудачники, например, на границе с Финляндией.

Российский паспорт – это билет в один конец, во вселенную Оруэлла, где свобода – это рабство, а невежество – сила. Никаких прав, возможностей или перспектив. Максимальное пренебрежение и изоляция от всего прогрессивного мира.

Подоляк заключает, что ответ между выбором паспорта Украины и паспорта страны-агрессора — очевиден. Ведь украинский документ свободно открывает границы и сердца людей, дает безграничные возможности для путешествий, учебы, развития.

Ранее в ЦПД при СНБО объяснили, что паспорта, которые Россия навязывает жителям временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, даже в РФ не считаются полноценными документами. Дело в том, что эти “бумажки” издаются по упрощенной процедуре, поэтому не дают таких же законных прав, которые имеют россияне.

Источник: Михаил Подоляк