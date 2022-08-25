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Факты / Украина

РФ била по Чаплино из Искандеров, Смерчей и ЗРК С-300 – фото

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022

Российские войска ударили по частному дому в поселке Чаплино Днепропетровской области ракетой Искандер.

Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
Обстріл Чаплиного 24 серпня 2022
РФ била по Чаплино из Искандеров, Смерчей и ЗРК С-300 – фото / 6 фотографий

Кроме того, правоохранители обнаружили на местах обстрелов остатки снарядов от реактивных систем залпового огня Смерч и зенитно-ракетных комплексов С-300.

– 24 августа днем ​​РФ коварно осуществила ракетные обстрелы жилого сектора пгт Чаплино Дубовиковской общины Синельниковского района Днепропетровской области, – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Разрушены частные дома, поврежден пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала.

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Утром 25 августа после завершения спасательно-поисковых работ стало известно, что российские оккупанты обстрелом поселка убили 25 и ранили 31 человека.

Два ребенка погибли (мальчики шести и 11-ти лет). Столько же несовершеннолетних пострадали.

Следователи управления СБУ области возбудили уголовное производство под процессуальным руководством прокуратуры региона по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что поселок Чаплино Днепропетровской области российские войска обстреляли 24 августа трижды, выпустив в общей сложности пять ракет.

Днем вражеские снаряды уничтожили частный дом. Местные жители достали из-под завалов женщину и 13-летнего мальчика.

Тело погибшего 11-летнего мальчика уже извлекли спасатели.

Позже еще одной ракетой россияне повредили хозяйственные постройки железной дороги. Впоследствии еще тремя ракетами попали в железнодорожную станцию.

Из-за удара вспыхнул пожар в пяти пассажирских вагонах. Еще пять человек сгорели в машине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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