РФ била по Чаплино из Искандеров, Смерчей и ЗРК С-300 – фото
Российские войска ударили по частному дому в поселке Чаплино Днепропетровской области ракетой Искандер.
Кроме того, правоохранители обнаружили на местах обстрелов остатки снарядов от реактивных систем залпового огня Смерч и зенитно-ракетных комплексов С-300.
– 24 августа днем РФ коварно осуществила ракетные обстрелы жилого сектора пгт Чаплино Дубовиковской общины Синельниковского района Днепропетровской области, – сообщили в Офисе генерального прокурора.
Разрушены частные дома, поврежден пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала.
Утром 25 августа после завершения спасательно-поисковых работ стало известно, что российские оккупанты обстрелом поселка убили 25 и ранили 31 человека.
Два ребенка погибли (мальчики шести и 11-ти лет). Столько же несовершеннолетних пострадали.
Следователи управления СБУ области возбудили уголовное производство под процессуальным руководством прокуратуры региона по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что поселок Чаплино Днепропетровской области российские войска обстреляли 24 августа трижды, выпустив в общей сложности пять ракет.
Днем вражеские снаряды уничтожили частный дом. Местные жители достали из-под завалов женщину и 13-летнего мальчика.
Тело погибшего 11-летнего мальчика уже извлекли спасатели.
Позже еще одной ракетой россияне повредили хозяйственные постройки железной дороги. Впоследствии еще тремя ракетами попали в железнодорожную станцию.
Из-за удара вспыхнул пожар в пяти пассажирских вагонах. Еще пять человек сгорели в машине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.