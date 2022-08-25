Август, 25 в 13:46

Российские войска ударили по частному дому в поселке Чаплино Днепропетровской области ракетой Искандер.

РФ била по Чаплино из Искандеров, Смерчей и ЗРК С-300 – фото / 6 фотографий

Кроме того, правоохранители обнаружили на местах обстрелов остатки снарядов от реактивных систем залпового огня Смерч и зенитно-ракетных комплексов С-300.

– 24 августа днем ​​РФ коварно осуществила ракетные обстрелы жилого сектора пгт Чаплино Дубовиковской общины Синельниковского района Днепропетровской области, – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Разрушены частные дома, поврежден пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала.

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Утром 25 августа после завершения спасательно-поисковых работ стало известно, что российские оккупанты обстрелом поселка убили 25 и ранили 31 человека.

Два ребенка погибли (мальчики шести и 11-ти лет). Столько же несовершеннолетних пострадали.

Следователи управления СБУ области возбудили уголовное производство под процессуальным руководством прокуратуры региона по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что поселок Чаплино Днепропетровской области российские войска обстреляли 24 августа трижды, выпустив в общей сложности пять ракет.

Днем вражеские снаряды уничтожили частный дом. Местные жители достали из-под завалов женщину и 13-летнего мальчика.

Тело погибшего 11-летнего мальчика уже извлекли спасатели.

Позже еще одной ракетой россияне повредили хозяйственные постройки железной дороги. Впоследствии еще тремя ракетами попали в железнодорожную станцию.

Из-за удара вспыхнул пожар в пяти пассажирских вагонах. Еще пять человек сгорели в машине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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