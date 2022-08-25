Серпень, 25 в 13:46

Російські війська вдарили по приватному будинку в селищі Чаплине Дніпропетровської області ракетою Іскандер.

РФ гатила по Чаплиному з Іскандерів, Смерчів та ЗРК С-300 – фото / 6 фотографий

Крім того, правоохоронці виявили на місцях обстрілів залишки снарядів від реактивних систем залпового вогню Смерч та зенітно-ракетних комплексів С-300.

– 24 серпня вдень РФ підступно здійснила ракетний обстріл житлового сектору смт Чаплине Дубовиківської громади Синельниківського району Дніпропетровської області, – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зруйновано приватні будинки, пошкоджено пасажирський потяг та адміністративну будівлю залізничного вокзалу.

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Уранці 25 серпня після завершення рятувально-пошукових робіт стало відомо, що російські окупанти обстрілом селища вбили 25 та поранили 31 людину.

Дві дитини загинули (хлопчики шести та 11-ти років). Стільки ж неповнолітніх постраждали.

Слідчі управління СБУ області розпочали кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокуратури регіону за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що селище Чаплине Дніпропетровської області російські війська обстріляли 24 серпня тричі, випустивши загалом п’ять ракет.

Удень ворожі снаряди знищили приватний будинок. Місцеві жителі дістали з-під завалів жінку та 13-річного хлопчика.

Тіло загиблого 11-річного хлопчика вже витягли рятувальники.

Пізніше ще однією ракетою росіяни пошкодили господарчі будівлі залізниці. Згодом ще трьома ракетами поцілили в залізничну станцію.

Через удар спалахнула пожежа в п’яти пасажирських вагонах. Ще п’ятеро людей згоріли в машині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

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