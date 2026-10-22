После окончания военного положения Украина может столкнуться с новой волной миграции. Значительное количество мужчин может уехать за границу, чтобы воссоединиться с семьями, которые уже обустроили жизнь в других странах.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова во время Украинского женского конгресса.

Новая волна миграции после окончания войны: что известно

— После возвращения мужчин с фронта Украина может быть не в состоянии предложить мужчинам работу и зарплату, которые они будут считать достойными. И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи – в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна, – сказала она.

По словам эксперта, по состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составляет 28,5 млн человек, что на 500 тыс. меньше предыдущей оценки в 29 млн. Миграция — основная причина сокращения населения.

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— Эти люди остались живы. Вернем мы их в Украину – прекрасно. Не вернем, но они украинцы, они будут жить, пусть за границей. Тех, кто погиб, мы уже не вернем, – сказала она.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 апреля 2026 года в мире, за исключением РФ, насчитывалось 5,762 млн беженцев из Украины.

Из них 5,213 млн человек находились в европейских странах, еще 0,549 млн – за пределами Европы. Крупнейшие украинские общины беженцев по-прежнему сосредоточены в Германии, Польше и Чехии.

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