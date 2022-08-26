Август, 26 в 13:41

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы тем, что офис гуманитарного координатора ООН в Украине не имеет четкой позиции относительно ракетного обстрела Россией железнодорожной станции в Чаплино 24 августа.

– Призывы высокого представительства ООН ко “всем сторонам” придерживаться международного гуманитарного права выглядят оторванными от реальности. Приравнивание жертвы к агрессору – абсолютно неприемлемо, – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Представитель ведомства напомнил, что Министерство обороны РФ публично призналось в совершении военного преступления, в результате которого убиты 25 гражданских людей, среди которых двое – дети.

– Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы выяснить, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, совершая бомбардировку Чаплино и других украинских городов и сел, – подчеркнул Олег Николенко.

Поселок Чаплино Днепропетровской области российские войска обстреляли 24 августа трижды, выпустив в общей сложности пять ракет.

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Оккупанты полностью разрушили два дома и повредили еще 30.

Кроме того, захватчики попали в пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала.

Из-за удара вспыхнул пожар в пяти вагонах. Еще пять человек сгорели в машине, в частности, супруги-переселенцы из Донбасса, которые проезжали в авто мимо станции.

25 августа после завершения поисково-спасательных работ стало известно, что 25 человек погибли и 31 получили ранения.

В частности, среди погибших – двое детей и столько же – среди пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Олег Николенко