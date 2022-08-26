Заяви ООН про обстріл у Чаплиному відірвані від реальності – МЗС
У Міністерстві закордонних справ України розчаровані тим, що офіс гуманітарної координаторки ООН в Україні не має чіткої позиції щодо ракетного обстрілу Росією залізничної станції в Чаплиному 24 серпня.
– Заклики високої представниці ООН до “всіх сторін” дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.
Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним, – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Спікер відомства нагадав, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні воєнного злочину, унаслідок якого вбито 25 цивільних людей, серед яких двоє – діти.
– Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, щоби з’ясувати, яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста й села, – наголосив Олег Ніколенко.
Селище Чаплине Дніпропетровської області російські війська обстріляли 24 серпня тричі, випустивши загалом п’ять ракет.
Окупанти повністю зруйнували два будинки та пошкодили ще 30.
Крім того, загарбники поцілили в пасажирський потяг та адміністративну будівлю залізничного вокзалу.
Через удар спалахнула пожежа в п’яти вагонах. Ще п’ятеро людей згоріли в машині, зокрема, подружжя переселенців із Донбасу, які проїжджали в автівці повз станцію.
25 серпня після завершення пошуково-рятувальних робіт стало відомо, що 25 людей загинули та 31 дістали поранень.
Зокрема, серед загиблих – двоє дітей і стільки ж – серед постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Ніколенко