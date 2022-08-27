Август, 27 в 16:14

На Донбассе российские военные продвигаются гораздо медленнее, чем того требуют кремлевские власти.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что РФ приказывает армии ежедневно проходить до 5 километров, но оккупанты едва двигаются по 100 метров в сутки.

По словам Гайдая, оккупанты подошли вплотную к Бахмуту и ​​мощно его обстреливают.

Сейчас смотрят

— Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии, — сказал он.

В то же время удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность врага, но у россиян еще очень много боекомплекта.

– Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше, – отметил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА добавил, что российские войска ежедневно теряют десятки человек.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия усилила активность на Донбассе на фоне предположений, что Украина планирует большое контрнаступление.

Отмечается, что активные бои ведутся вблизи Северска и Бахмута севернее Донецка.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Радіо НВ