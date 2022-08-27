На Донбасі російські військові просуваються значне повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що РФ наказує армії щодня проходити до 5 кілометрів, але окупанти ледве рухаються по 100 метрів за добу.

За словами Гайдая, окупанти підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють.

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– Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії, – сказав він.

Водночас удари по російському тилу суттєво вплинули на вогневу інтенсивність ворога, але у росіян ще дуже багато боєкомплекту.

– Росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб підвозити снаряди і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не така інтенсивність, як була раніше, – зазначив Гайдай.

Також глава Луганської ОВА додав, що російські війська щодня втрачають десятки людей.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія посилила активність на Донбасі на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

Зазначається, що активні бої точаться поблизу Сіверська та Бахмута, що на північ від Донецька.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Радіо НВ