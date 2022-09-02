Сентябрь, 01 в 21:50

Украинская сотрудница Запорожской атомной электростанции, работающая в условиях оккупации, рассказала, что чувствует себя заложницей.

Об этом она заявила американским журналистам с телеканала CNN, которые побывали на электростанции.

Ольга, чье имя телеканал изменил для защиты ее личности, сказала, что условия работы сотрудников на станции “очень стрессовые”, и утверждает, что российские охранники часто бывают жестокими.

Сейчас смотрят

— Не дай Бог глянуть на охранника не так. Вас могут бросить в подвал, — сказала она CNN в телефонном интервью в четверг.

По словам Ольги, сотрудников каждый день обыскивают российские солдаты, и им нельзя носить с собой на работу телефоны, флэш-накопители или карты памяти.

Сотрудница ЗАЭС, которая давала комментарий журналистам со своего дома в оккупированном Россией городе Энергодар, сказала, что осталась дома во время визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), потому что, по ее словам, ее напугали “постоянные обстрелы”.

Ольга сказала, что она не уверена, что миссия МАГАТЭ получит полную картину, но надеется, что они увидят “всех (российских) солдат, технику, вертолеты и ущерб, причиненный их обстрелами”.

Несмотря на визит МАГАТЭ, Ольга говорит, что ее будущее мрачно.

— Все наши желания, наша свобода, потребности и воля были вытеснены из нас, и мы просто ждем, — сказала она.

Напомним, инспекторы миссии МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС после 14:00 1 сентября. Оккупационные “власти” утверждают, что эксперты должны были выехать из временно оккупированной россиянами части Запорожской области до 20:00.

НАЭК Энергоатом, в состав которой входит ЗАЭС, рассказала, что по состоянию на 18:00 четверга глава делегации и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию. С ним со станции уехала большая часть членов делегации, однако на АЭС остались пять представителей миссии по ядерному надзору ООН.

В Энергоатоме уточнили, что сотрудники МАГАТЭ будут находиться на Запорожской станции до 3 сентября.