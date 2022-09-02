Вересень, 01 в 21:50

Українська співробітниця Запорізької атомної електростанції, яка працює в умовах окупації, розповіла, що почувається заручницею.

Про це вона заявила американським журналістам із телеканалу CNN, які побували на електростанції.

Ольга, чиє ім’я телеканал змінив для захисту її особи, сказала, що умови роботи співробітників на станції “дуже стресові”, і стверджує, що російські охоронці часто бувають жорстокими.

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– Не дай Боже не так поглянути на охоронця. Вас можуть кинути у підвал, – сказала вона CNN у телефонному інтерв’ю у четвер.

За словами Ольги, співробітників щодня обшукують російські солдати, і їм не можна носити із собою на роботу телефони, флеш-накопичувачі чи карти пам’яті.

Співробітниця ЗАЕС, яка давала коментар журналістам зі свого будинку в окупованому Росією місті Енергодар, сказала, що залишилася вдома під час візиту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), бо, за її словами, її налякали “постійні обстріли”.

Ольга сказала, що вона не впевнена, що місія МАГАТЕ отримає повну картину, але сподівається, що вони побачать “всіх (російських) солдатів, техніку, вертольоти та збитки, завдані їх обстрілами”.

Попри візит МАГАТЕ, Ольга каже, що її майбутнє похмуре.

– Всі наші бажання, наша свобода, потреби і воля були витіснені з нас, і ми просто чекаємо, – сказала вона.

Нагадаємо, інспектори місії МАГАТЕ прибули на ЗАЕС після 14:00 1 вересня. Окупаційна “влада” стверджує, що експерти мали виїхати з тимчасово окупованої росіянами частини Запорізької області до 20:00.

НАЕК Енергоатом, до складу якої входить ЗАЕС, розповіла, що станом на 18:00 четверга голова делегації та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі покинув станцію. З ним зі станції виїхала більшість членів делегації, проте на АЕС залишилися п’ять представників місії з ядерного нагляду ООН.

В Енергоатомі уточнили, що співробітники МАГАТЕ перебуватимуть на Запорізькій станції до 3 вересня.