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Факты / Украина

Цельность ЗАЭС нарушена: МАГАТЭ заявляет об установлении постоянного присутствия на станции

Анастасия Гевко, редактор ленты
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

В четверг, 1 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что его “долгожданный” визит на Запорожскую АЭС завершен. 

Он отметил, что “физическая целостность” Запорожской АЭС “нарушена” и агентство устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

– Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь, – сказал он в видео с ЗАЭС, размещенном у него в Twitter.

До этого НАЭК Энергоатом, в состав которой входит ЗАЭС, рассказала, что по состоянию на 18:00 четверга Гросси покинул станцию.

С ним со станции уехала большая часть членов делегации.

В Энергоатоме сообщают, что на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ. По их данным, представители разгружают привезенное ими оборудование и после этого продолжат работу на станции.

Там уточняли, что сотрудники МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС до 3 сентября.

Миссия прибыла на ЗАЭС после 14:00 1 сентября. Оккупационные “власти” утверждают, что эксперты должны были выехать из временно оккупированной россиянами части Запорожской области до 20:00.

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Источник: AFP
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