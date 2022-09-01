Сентябрь, 01 в 20:30

В четверг, 1 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что его “долгожданный” визит на Запорожскую АЭС завершен.

Он отметил, что “физическая целостность” Запорожской АЭС “нарушена” и агентство устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

– Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь, – сказал он в видео с ЗАЭС, размещенном у него в Twitter.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I Сейчас смотрят — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

До этого НАЭК Энергоатом, в состав которой входит ЗАЭС, рассказала, что по состоянию на 18:00 четверга Гросси покинул станцию.

С ним со станции уехала большая часть членов делегации.

В Энергоатоме сообщают, что на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ. По их данным, представители разгружают привезенное ими оборудование и после этого продолжат работу на станции.

Там уточняли, что сотрудники МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС до 3 сентября.

Миссия прибыла на ЗАЭС после 14:00 1 сентября. Оккупационные “власти” утверждают, что эксперты должны были выехать из временно оккупированной россиянами части Запорожской области до 20:00.