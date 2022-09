В четверг, 1 сентября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что его “долгожданный” визит на Запорожскую АЭС завершен.

Он отметил, что “физическая целостность” Запорожской АЭС “нарушена” и агентство устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022