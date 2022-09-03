Новая закончилась в феврале-марте: 40% техники РФ небоеспособна – ГУР
40% техники, которую Россия привлекает к боевым действиям на территории Украины, является небоеспособной.
Об этом 3 сентября сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, эту технику России нужно ремонтировать и приводить в порядок.
– У РФ есть проблема с комплектованием техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на территорию Украины в феврале-марте, – объясняет Вадим Скибицкий.
Все подразделения, что формируются сейчас, оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов.
До конца осени будет продолжаться и процесс создания новых воинских частей и соединений.
– История с 3 армейским корпусом растянется до ноября, – прогнозирует Вадим Скибицкий. – У россиян – проблема с человеческим ресурсом, укомплектованием специалистами.
Представитель ГУР отмечает: на подготовку специалиста до нормального уровня необходимо потратить три-четыре месяца.
О создании в России нового формирования сухопутных сил – 3 армейского корпуса – разведка Минобороны Великобритании сообщила три недели назад.
Согласно данным, имеющимся в распоряжении оборонного ведомства, пунктом базирования армейского корпуса является поселок Мулино в Нижегородской области, что восточнее Москвы.
Поощряют присоединяться к рядам военных выгодными финансовыми условиями мужчин, которым меньше 50 лет и которые имеют исключительно среднее образование.
В то же время британские разведчики сомневаются, что в РФ найдут достаточно энтузиастов, которые бы добровольно согласились участвовать в боях в Украине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ГУР
Фото: ГУР