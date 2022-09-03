Сентябрь, 03 в 14:14

40% техники, которую Россия привлекает к боевым действиям на территории Украины, является небоеспособной.

Об этом 3 сентября сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, эту технику России нужно ремонтировать и приводить в порядок.

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– У РФ есть проблема с комплектованием техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на территорию Украины в феврале-марте, – объясняет Вадим Скибицкий.

Все подразделения, что формируются сейчас, оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов.

До конца осени будет продолжаться и процесс создания новых воинских частей и соединений.

– История с 3 армейским корпусом растянется до ноября, – прогнозирует Вадим Скибицкий. – У россиян – проблема с человеческим ресурсом, укомплектованием специалистами.

Представитель ГУР отмечает: на подготовку специалиста до нормального уровня необходимо потратить три-четыре месяца.

О создании в России нового формирования сухопутных сил – 3 армейского корпуса – разведка Минобороны Великобритании сообщила три недели назад.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении оборонного ведомства, пунктом базирования армейского корпуса является поселок Мулино в Нижегородской области, что восточнее Москвы.

Поощряют присоединяться к рядам военных выгодными финансовыми условиями мужчин, которым меньше 50 лет и которые имеют исключительно среднее образование.

В то же время британские разведчики сомневаются, что в РФ найдут достаточно энтузиастов, которые бы добровольно согласились участвовать в боях в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР

Фото: ГУР