Вересень, 03 в 14:14

40% техніки, яку Росія залучає до бойових дій на території України, є небоєздатною.

Про це 3 вересня повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, цю техніку Росії потрібно ремонтувати та приводити до ладу.

Зараз дивляться

– У РФ є проблема з комплектуванням технікою та озброєнням. Уся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на територію України в лютому-березні, – пояснює Вадим Скібіцький.

Усі підрозділи, що формуються зараз, оснащуються ще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів.

До кінця осені триватиме й створення нових військових частин та з’єднань.

– Історія з 3 армійським корпусом розтягнеться до листопада, – прогнозує Вадим Скібіцький. – У росіян – проблема з людським ресурсом, укомплектуванням спеціалістами.

Представник ГУР наголошує: на підготовку спеціаліста до нормального рівня необхідно витратити три-чотири місяці.

Про створення в Росії нового формування сухопутних сил – 3 армійського корпусу – розвідка Міноборони Великої Британії повідомила три тижні тому.

Згідно з даними, які є в розпорядженні оборонного відомства, пунктом базування армійського корпусу є селище Муліно в Нижньогородській області, що на схід від Москви.

Заохочують приєднуватися до лав військових вигідними фінансовими умовами для чоловіків, яким менше 50 років та які мають середню освіту.

Водночас британські розвідники сумніваються, що в РФ знайдуть достатньо ентузіастів, які б добровільно погодилися брати участь у боях в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР