Сентябрь, 03 в 13:03

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что официальные лица России и дальше будут использовать молчание украинской стороны о результатах контрнаступления ВСУ для распространения ложных заявлений.

Сейчас, подчеркивают специалисты ISW, в Кремле намеренно активно продвигают нарратив, что контрнаступление в Херсонской области губительно для дальнейшего существования Украины.

Так, министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что президент Украины Владимир Зеленский спланировал контрнаступление в Херсонской области “исключительно для того, чтобы у “западных кураторов” была “иллюзия”, что украинские войска способны к эффективному контрнаступлению”.

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Так называемый заместитель министра внутренних дел “ЛНР” Виталий Киселев назвал контрнаступление ВСУ “коллективным самоубийством”, после которого украинская сторона якобы понесла значительные потери.

Поскольку информации о продвижении украинских войск на Юге нет, российские блогеры лишь усилили эти нарративы.

В Институте изучения войны в очередной раз подчеркивают: сложные контрнаступления не могут быть решены ни мгновенно, ни за несколько дней.

– Тем временем Россия своими заявлениями о мгновенном украинском провале на фоне отсутствия информации о территориальных достижениях от ВСУ намеренно искажает реальность, – отмечают американские аналитики.

Вместе с тем есть информация, что РФ передислоцирует свои средства из тыловых районов на южную ось.

То, что Россия перебросила в сторону Бердянска 10 танков, сообщал ранее советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Появились в сети и кадры российского военного конвоя, что направлялся к северу от Керченского моста в сторону материковой Украины.

К таким манипуляциям, отмечают в ISW, российские войска прибегли, чтобы усилить свои подразделения в Херсонской области.

В то же время разведка Министерства обороны Великобритании 3 сентября заявила, что украинские защитники во время контрнаступления на Юге достигли определенной тактической неожиданности.

Сделали это военные, используя плохую логистику, а также проблемы с администрированием и руководством в Вооруженных силах РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW