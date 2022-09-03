Поки ЗСУ мовчать, РФ навмисно затьмарює реальність – ISW про контрнаступ

Вересень, 03 в 13:03

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що офіційні особи Росії й надалі використовуватимуть мовчання української сторони про результати контрнаступу ЗСУ для поширення неправдивих заяв.

Нині, наголошують фахівці ISW, у Кремлі навмисно активно просувають наратив, що контрнаступ у Херсонській області є згубним для подальшого існування України.

Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу напередодні заявив, що президент України Володимир Зеленський спланував контрнаступ на Херсонщині “виключно для того, щоб у “західних кураторів” була “ілюзія”, що українські війська здатні до ефективного контрнаступу”.

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Так званий заступник міністра внутрішніх справ “ЛНР” Віталій Кисельов назвав контрнаступ ЗСУ “колективним самогубством”, після якого українська сторона нібито зазнала значних втрат.

Оскільки інформації про просування українських військ на Півдні катма, російські блогери лише посилили ці наративи.

В Інституті вивчення війни вкотре наголошують: складні контрнаступи не можуть бути вирішені ні миттєво, ні за кілька днів.

– Тим часом Росія своїми заявами про миттєвий український провал на тлі відсутності інформації про територіальні здобутки від ЗСУ навмисно затьмарює реальність, – зазначають американські аналітики.

Натомість є інформація, що РФ передислоковує свої засоби з тилових районів на південну вісь.

Те, що Росія перекинула в бік Бердянська 10 танків, повідомляв раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

З’явились у мережі й кадри російського військового конвою, який прямував на північ від Керченського мосту в бік материкової України.

До таких маніпуляцій, зазначають в ISW, російські війська вдались, щоб посилити свої підрозділи в Херсонській області.

Водночас розвідка Міністерства оборони Великої Британії 3 вересня заявила, що українські захисники під час контрнаступу на Півдні досягли певної тактичної несподіванки.

Зробили це військові, використавши погану логістику, а також проблеми з адмініструванням та керівництвом у Збройних силах РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW