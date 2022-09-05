Вересень, 05 в 10:00

Поблизу тимчасово окупованого РФ Херсона у районі Дар’ївського мосту зранку 5 вересня пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Ймовірно, це можуть бути удари ЗСУ по Дар’ївському мосту.

Водночас наразі офіційних підтверджень щодо влучань по окупантах немає.

Зараз дивляться

Місцеві жителі також додали, що після вибухів поблизу моста з’явився дим.

Зазначимо, що у Херсоні та області о 8:05 оголосили повітряну тривогу. Вона закінчилася о 9:03.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.