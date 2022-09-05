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Факти / Україна

Знову якась бавовна: у Херсоні пролунали вибухи у районі Дар’ївському мосту

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Поблизу тимчасово окупованого РФ Херсона у районі Дар’ївського мосту зранку 5 вересня пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Ймовірно, це можуть бути удари ЗСУ по Дар’ївському мосту.

Водночас наразі офіційних підтверджень щодо влучань по окупантах немає.

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Місцеві жителі також додали, що після вибухів поблизу моста з’явився дим.

Зазначимо, що у Херсоні та області о 8:05 оголосили повітряну тривогу. Вона закінчилася о 9:03.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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