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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Эвакуация из Крыма в Украину и новое отключение ЗАЭС: что происходит на 193-й день войны (онлайн)

Эвакуация из Крыма в Украину и новое отключение ЗАЭС: что происходит на 193-й день войны (онлайн)

Среди Чернигова во время выставки, посвященной военной тематике, произошел взрыв. В результате взрыва пострадали несколько детей и взрослых.

В ходе российских обстрелов Днепропетровщины из Ураганов погиб 9-летний мальчик.

Из-за обстрелов РФ на Николаевщине в поселке Березнеговатое погиб 8-летний ребенок. В общей сложности ранения там получили четыре человека, среди них двое детей.

Подразделения ВСУ уничтожили три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районе и два пункта боеснабжения российских войск.

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00:32 - 04 сентября

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина относительно взятия до 15 сентября всей Донецкой области.

 — Пупок развяжется в принципе их взять (Бахмут, Краматорск, Славянск и другие города, — Ред.) , а уж до 15… 12 дней осталось.  Команды можно давать какие-угодно. Но я вижу по российским пабликам и по заявлениям военных корреспондентов, что они уже начали оправдывать то, что они не возьмут. Пишуть, что боятся НАТО, посмотрите леопарды замелькали на юге (немецкие танки, — Ред.). Нужно объяснять почему не взяли, — говорит советник.

Также он напомнил, что российские военные 80 суток брали Лисичанск и Северодонецк — два города, а сейчас они должны взять шесть, чтобы захватить всю Донецкую область, за 12 дней.

Арестович уверен, что такие заявления сопряжены с привязкой к запланированному 14 сентября псевдореферендуму в Донецкой и Луганской областях.

— Продолжение привязки военных решений к политической конъектуре далекой от реальности и той, которой невозможно реализовать. Они не возьмут ни одного города больше, серьезного города. Если не выдавать пгт за город, — отметил он.

Также советник сообщил, что чувствуется усиление давления по всей линии фронта на востоке.

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00:32 - 04 сентября

Житель Токмака Запорожской области Максим Махринов подорвал себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома. Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам российских военных в городе.

По информации издания, последними словами украинского партизана были Слава Украины.

Источник: РИА Мелитополь

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