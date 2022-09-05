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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Контрнаступление ВСУ на Юге, удары по складам РФ под Херсоном: что происходит на 194 сутки войны (онлайн)

Контрнаступление ВСУ на Юге, удары по складам РФ под Херсоном: что происходит на 194 сутки войны (онлайн)

Зафиксировано около 40 прилетов: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов.

Увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Харькова до трех человек. Оккупанты били ракетами из Белгородской области.

Государственное бюро расследований задержало двух человек, причастных к взрыву на выставке боеприпасов в Чернигове, заявил президент Владимир Зеленский.

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два на Юге Украины.

В Чернигове в результате детонации боеприпасов пострадали 15 человек, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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00:41 - 05 сентября

США должны готовиться к прекращению существования России в ее нынешнем виде, считает американский генерал Бен Ходжес.

– Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать деимпериализацию России. Мне кажется, что мы видим начало конца Российской Федерации в ее сегодняшнем виде. Мы должны быть готовы к этому… Мы не были готовы к концу СССР, — отметил экс-командующий войсками США в Европе.

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00:39 - 05 сентября

В Херсонской области прогремела серия мощных взрывов в Чернобаевке. По неподтвержденной информации, ударили по технике российской армии, которую оккупанты использовали для полномасштабной войны против Украины.

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00:25 - 05 сентября

Зафиксировано около 40 прилетов: оккупанты обстреляли Сумщину из минометов.

Били ракетами из Белгородской области: увеличилось количество пострадавших от обстрела Харькова до трех человек.

Шаг за шагом: ВСУ освободили от оккупантов Высокополье в Херсонской области.

Новости Украины:

ГБР задержали двух человек, причастных к взрыву на выставке боеприпасов в Чернигове – Зеленский.

ВСУ уволили населенный пункт в Донецкой области и еще два на Юге – Зеленский.

В Чернигове в результате детонации боеприпасов пострадали 15 человек – Чаус.

Международные новости:

Папа Франциск провозгласил Папу Иоанна Павла I блаженным.

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00:21 - 05 сентября

В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами российских оккупантов Z и V.

Соответствующую экипировку таможенники обнаружили на КПП Леушены в микроавтобусе, который ехал из России. Как сообщили в таможенной службе, за рулем автомобиля находился гражданин Молдовы.

символи V Z

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