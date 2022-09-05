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Зафиксировано около 40 прилетов: оккупанты обстреляли Сумщину из минометов.

Били ракетами из Белгородской области: увеличилось количество пострадавших от обстрела Харькова до трех человек.

Шаг за шагом: ВСУ освободили от оккупантов Высокополье в Херсонской области.

Новости Украины:

ГБР задержали двух человек, причастных к взрыву на выставке боеприпасов в Чернигове – Зеленский.

ВСУ уволили населенный пункт в Донецкой области и еще два на Юге – Зеленский.

В Чернигове в результате детонации боеприпасов пострадали 15 человек – Чаус.

Международные новости:

Папа Франциск провозгласил Папу Иоанна Павла I блаженным.