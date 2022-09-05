Контрнаступление ВСУ на Юге, удары по складам РФ под Херсоном: что происходит на 194 сутки войны (онлайн)
Зафиксировано около 40 прилетов: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов.
Увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Харькова до трех человек. Оккупанты били ракетами из Белгородской области.
Государственное бюро расследований задержало двух человек, причастных к взрыву на выставке боеприпасов в Чернигове, заявил президент Владимир Зеленский.
Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два на Юге Украины.
В Чернигове в результате детонации боеприпасов пострадали 15 человек, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
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