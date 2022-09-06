Сентябрь, 06 в 14:31

Российская Федерация начала вдвое реже применять беспилотники во время боевых действий в Украине.

Такое заявление обнародовали 6 сентября в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве обратили внимание, что накануне в одесских СМИ появилась информация, что в течение одного из выходных дней на западном берегу Днепра зафиксировано 27 вылетов российских беспилотников.

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Тем временем в августе военные РФ могли поднимать БПЛА в небо полсотни раз в сутки.

– По всей вероятности, Россия пытается беречь запасы беспилотников, тем более, что из-за международных санкций особенно ощутима нехватка компонентов к ним, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отметили, что РФ в последние годы активно привлекала беспилотники, чтобы обнаруживать цели для ударов артиллерии.

Хотя и уточняют, что российские БПЛА могут быть уязвимыми как к кинетическим эффектам при их непосредственном сбитии, так и к электронным помехам.

В частности, только в течение 21 августа украинским защитникам удалось сбить сразу три беспилотника Орлан-10.

– Ограниченное количество разведывательных беспилотников, вероятно, ухудшает тактическую осведомленность командиров и все больше мешает российским операциям, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Ministry of Defence