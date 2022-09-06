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Факти / Україна

Береже запаси: РФ удвічі скоротила використання безпілотників – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Безпілотник Орлан-10
Фото: Pixabay

Російська Федерація почала вдвічі рідше застосовувати безпілотники під час бойових дій в Україні.

Таку заяву оприлюднили 6 вересня в розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві звернули увагу на те, що напередодні в одеських ЗМІ з’явилась інформація, що протягом одного з вихідних днів на західному березі Дніпра зафіксовано 27 вильотів російських безпілотників.

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Натомість у серпні військові РФ могли піднімати БПЛА в небо півсотні разів на добу.

– Цілком ймовірно, що Росія намагається берегти запаси безпілотників, тим паче, що через міжнародні санкції особливо відчутним є брак компонентів до них, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Британські розвідники зауважили, що РФ останніми роками активно залучала безпілотники, щоб виявляти цілі для ударів артилерії.

Хоча й уточнюють, що російські БПЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів під час їх безпосереднього збиття, так і до електронних перешкод.

Зокрема, лише протягом 21 серпня українським захисникам вдалось збити одразу три безпілотники Орлан-10.

– Обмежена кількість розвідувальних безпілотників, імовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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ЗСУ збили ворожий безпілотник у районі звільненого Високопілля

Джерело: Ministry of Defence

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