Сентябрь, 06 в 21:43

Вооруженные силы Украины продолжают позиционные бои на южном фронте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала Наталья Гуменюк, глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По ее словам, наши воины уничтожают логистические центры врага. Запасы оккупантов уменьшаются, ведь ВСУ удается выявлять новые базы и уничтожать их. Кроме того, украинские воины продолжают держать под огневым контролем транспортные артерии, и временные в частности.

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— На прошлой неделе мы уничтожили три понтонных переправы, которые обустроили оккупанты. И эту неделю мы начинаем с того, что Дарьевская переправа пошла за российским кораблем, — отметила Наталья Гуменюк.

Что касается россиян, то им на южном фронте тоже очень сложно, понимают ведь, что новые силы неоткуда подтягивать. Командование захватчиков пытается имитировать взимание сил путем маневрирования – подразделения опрокидывают с одного участка на другой.

— Однако разговоры захватчиков свидетельствуют о том, что они уже давно в Украине, их силы на грани, и именно это побуждает оккупантов складывать оружие и сдаваться в плен, — рассказала Наталья Гуменюк.

Относительно ситуации в Черном море, там присутствие кораблей РФ колеблется от 10 до 12 единиц. Однако все они прячутся за мысом Тарханкут и маневрируют в сторону Новороссийска.

– Ракетоносители, несущие высокоточные калибры, – это две-три единицы в последнее время. Но это 16-24 ракеты Калибр, угрожающие территории Украины, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, — отметила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Ранее Наталья Гуменюк рассказала, что ракетный потенциал РФ постепенно сокращается, поэтому агрессор на Юге Украины запускает даже отбракованные ракеты к зенитно-ракетным системам С-300.