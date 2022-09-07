Вересень, 06 в 21:43

Збройні сили України продовжують позиційні бої на південному фронті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла Наталя Гуменюк, очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

За її словами, наші воїни знищують логістичні центри ворога. Запаси окупантів зменшуються, адже ЗСУ вдається виявляти нові бази та знищувати їх. Крім того, українські воїни продовжують тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, і тимчасовими зокрема.

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– Минулого тижня ми знищили три понтонні переправи, які облаштували окупанти. І цей тиждень ми починаємо з того, що Дар’ївська переправа пішла за російським кораблем, – зауважила Наталя Гуменюк.

Щодо росіян, то їм на південному фронті теж дуже складно, адже розуміють, що нові сили немає звідки підтягувати. Командування загарбників намагається імітувати стягування сил шляхом маневрування – підрозділи перекидають з однієї ділянки на іншу.

– Проте розмови загарбників свідчать про те, що вони вже давно в Україні, їхні сили на межі, і саме це спонукає окупантів складати зброю і здаватися у полон, – розповіла Наталя Гуменюк.

Щодо ситуації у Чорному морі, то там присутність кораблів РФ коливається від 10 до 12 одиниць. Проте всі вони ховаються за мисом Тарханкут і маневрують у бік Новоросійська.

– Ракетоносії, які несуть високоточні Калібри, – це дві-три одиниці останнім часом. Але це 16-24 ракети Калібр, які загрожують території України, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, – зауважила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила, що ракетний потенціал РФ поступово зменшується, тому агресор на Півдні України запускає навіть відбраковані ракети до зенітно-ракетних систем С-300.