Сентябрь, 05 в 16:22

Ракетный потенциал РФ постепенно сокращается. Поэтому агрессор на Юге Украины запускает даже отбракованные ракеты к зенитно-ракетным системам С-300, то есть которые имеют брак и были отделены во время сортировки.

Об этом сообщила сегодня на брифинге глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 3,5 тыс. ракет. У оккупантов нет возможности пополнять этот арсенал, но они продолжают его использовать.

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– Поэтому мы можем наблюдать, что в ход идут даже те партии оружия, в частности, ракет для систем С-300, которые явно отбракованы. Мы это наблюдаем по их “поведению” во время пусков, — отметила Гуменюк.

Она также подтвердила, что путинские войска деморализованы, имеют низкую мотивацию и морально-психологический дух.

– Это достаточно убедительное явление, поскольку все пленные, которые пополняют наш обменный фонд, свидетельствуют одно и то же: среди них распространяется понимание, что перспектив в этой битве нет, их бросают, ВСУ ограничивает их логистически, – сообщила Гуменюк.

Кроме того, она проинформировала, что Вооруженные силы Украины продолжают держать под огневым контролем мосты на Юге. Это означает, что ВСУ не уничтожают инфраструктуру, но не позволяют врагу использовать ее в своих интересах.

Оккупанты при этом не оставляют попыток провозить тяжелую технику и боеприпасы.

– Сейчас все эти артерии (через Днепр, — Ред.) абсолютно непроездные. Именно поэтому они обустраивают альтернативные пути – паромные, понтонные и баржевые переправы. Но и их мы держим под огневым контролем, — подытожила Гуменюк.

Недавно в ГУР Минобороны Украины информировали, что у оккупантов осталось не более 45% ракет от того количества, которое было до начала полномасштабной войны. К примеру, осталось около 20% Искандеров от начальных запасов. Иссякают и запасы крылатых ракет Калибр.

Кроме того, 40% техники, которую РФ привлекает к боевым действиям на территории Украины, является небоеспособной.

Источник: Media Center Ukraine