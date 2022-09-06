Сентябрь, 06 в 13:13

В городе Энергодар 6 сентября раздался мощный взрыв. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов со ссылкой на сообщения местных жителей.

Он отметил, что взрыв произошел в 12.20, после чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

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Утром 6 сентября русские войска выпустили с севера Каспийского моря по территории Украины шесть ракет Х-101. Пять из шести вражеских снарядов были уничтожены нашими защитниками.

По данным Воздушного командования Юг, четыре ракеты силы противовоздушной обороны сбили в небе над Николаевской областью.

Одна ракета ударила по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

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Источник: Дмитрий Орлов