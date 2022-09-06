В Энергодаре исчезли свет и водоснабжение после мощного взрыва
В городе Энергодар 6 сентября раздался мощный взрыв. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов со ссылкой на сообщения местных жителей.
Он отметил, что взрыв произошел в 12.20, после чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.
Утром 6 сентября русские войска выпустили с севера Каспийского моря по территории Украины шесть ракет Х-101. Пять из шести вражеских снарядов были уничтожены нашими защитниками.
По данным Воздушного командования Юг, четыре ракеты силы противовоздушной обороны сбили в небе над Николаевской областью.
Одна ракета ударила по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Дмитрий Орлов