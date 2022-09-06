Вересень, 06 в 20:51

У місті Енергодар лунають вибухи,

Повідомляється про прильоти поряд Газового Господарства 1 мікрорайон біля ДЮСШ, біля гаражного кооперативу ГСК-1, Міського парку, магазинів Галина та Оптовик, підстанції Промінь.

– Всім залишатися в укриттях, також продовжуються обстріли, і провокації протилежного берега Нікополь та Марганець, – пишуть у місцевих пабликах.

Мешканці Енергодару повідомляють, що чутно виліт свист, і через 1-3 секунди приліт.

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Міський голова Дмитро Орлов підтвердив інформацію про вибухи у місті.

Нагадаємо, що у місті Енергодар сьогодні вже лунав потужний вибух, після чого одночасно зникли світло та водопостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

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