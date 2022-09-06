Группировка РФ в котле: Жданов о тактике ВСУ на Херсонщине

Сентябрь, 06 в 16:20

На Херсонщине на самом деле идет работа по уничтожению группировки российских войск на правом берегу Днепра.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в телемарафоне Freedom.

— Классического контрнаступления (ВСУ. — Ред.), вероятнее всего, нет. Мы применяем ту же тактику, которую применяла РФ. То есть, огневое влияние, уничтожение запасов и позиционных районов, опорных пунктов войск РФ и постепенное продвижение наших войск вперед. Но в любом случае группировка (РФ. — Ред.) находится в котле. Если мы раньше говорили, что это огневой мешок, то сейчас, с учетом состояния мостов, можно сказать, что они находятся в котле, — говорит эксперт.

Он также отметил, что на границе Украины и Беларуси, по сути, изменений нет.

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— Ситуация более или менее стабильная и контролируемая. С обеих сторон идет разведка. Да, там было определенное перемещение техники, замечали военный эшелон, но пока нет конечных данных, куда эта техника дошла. Один эшелон – это примерно одна батальонно-тактическая группа. Она не делает погоды по всему направлению.

По словам Жданова, одна БТГ может совершить провокацию у границы, но не больше.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

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