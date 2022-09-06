Угруповання РФ у котлі: Жданов про тактику ЗСУ на Херсонщині

Вересень, 06 в 16:20

На Херсонщині насправді йде робота зі знищення групування російських військ на правому березі Дніпра.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у телемарафоні FreеДом.

— Класичного контрнаступу (ЗСУ. – Ред.), найімовірніше, немає. Ми застосовуємо ту ж тактику, яку застосовувала РФ. Тобто вогневий вплив, знищення запасів та позиційних районів, опорних пунктів військ РФ та поступове просування наших військ уперед. Але у будь-якому випадку угрупування (РФ. – Ред.) перебуває у котлі. Якщо ми раніше казали, що це вогневий мішок, то зараз, з урахуванням стану мостів, можна сказати, що вони перебувають у котлі, – каже експерт.

Він також зазначив, що на кордоні України та Білорусі, по суті, змін немає.

Зараз дивляться

— Ситуація більш-менш стабільна та контрольована. З обох сторін йде розвідка. Так, там було певне переміщення техніки, помічали військовий ешелон, але немає поки що кінцевих даних, куди ця техніка дійшла. Один ешелон – це приблизно одна батальйонно-тактична група. Вона не робить погоди на всьому напрямку.

За словами Жданова, одна БТГ може здійснити провокацію біля кордону, але не більше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

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