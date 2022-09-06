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Факты / Украина

Вся страна – под угрозой обстрелов: в четырех областях после сирен раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Вся страна – под угрозой обстрелов: в четырех областях после сирен раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Утром 6 сентября в Запорожской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

Известно, что в последней области громкие звуки слышали люди в Кривом Роге.

Впоследствии, по их свидетельству, в небо взвился густой дым.

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Обновлено в 08.29. Впоследствии появилась информация, что взрывы раздаются еще в двух областях — Одесской и Николаевской.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что по городу враг наносит ракетные удары и призвал людей оставаться в укрытиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

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