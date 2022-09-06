Вся страна – под угрозой обстрелов: в четырех областях после сирен раздались взрывы
Утром 6 сентября в Запорожской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.
Известно, что в последней области громкие звуки слышали люди в Кривом Роге.
Впоследствии, по их свидетельству, в небо взвился густой дым.
Обновлено в 08.29. Впоследствии появилась информация, что взрывы раздаются еще в двух областях — Одесской и Николаевской.
В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что по городу враг наносит ракетные удары и призвал людей оставаться в укрытиях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 195-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Вилкул