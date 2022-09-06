Уся країна – під загрозою обстрілів: у чотирьох областях після сирен пролунали вибухи

Вересень, 06 в 8:29

Уранці 6 вересня в Запорізькій та Дніпропетровській областях областях пролунали вибухи.

Відомо, що в останній – гучні звуки було чутно в Кривому Розі.

На місці ракетного удару спалахнула масштабна пожежа. У небо здіймається густий дим.

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Оновлено о 08.29. Згодом з’явилась інформація, що вибухи лунають у ще двох областях – Одеській та Миколаївській.

На цю хвилину повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що ворог завдає ракетних ударів по місту та закликав людей залишатись в укриттях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул