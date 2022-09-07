Вересень, 07 в 18:11

Українські захисники зірвали червоний прапор російських загарбників, який ті почепили на флагшток у селі Нова Гусарівка у Харківській області.

Цей населений пункт розташований неподалік від Балаклії.

У середу, 7 вересня, відео опублікувала Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна.

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— Воїни нашого батальйону Дике поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклеєю. Слава Україні, – йдеться у дописі до відео.

Відучора, 6 вересня, тимчасово окупована росіянами Балаклія Ізюмського району Харківської області опинилася у центрі уваги через чутки про нібито звільнення від загарбників, спричинені панікою у російських пропагандистських пабліках.

З боку Міноборони, Збройних сил України чи президента Володимира Зеленського не було жодного офіційного підтвердження. У ранковому зведенні Генштабу згадується лише про обстріли населених пунктів на Харківському напрямку.

Жителів Балаклійської громади на Харківщині просять дотримуватися режиму інформаційної тиші і не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв ЗСУ чи Міноборони.